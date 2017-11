Identifikace souboru

Díky za info, zkoušel jsem ho přejmenovat, přesunout do windows a zase zpět a pořád je to číslo stejný, to je super ale je opravdu unikátní? Jak může systém vědět, že již takové číslo přidělil?



Nevím, co znamená „přesunout do Windows“, ale pokud jste ten soubor přesunul do jiného souborového systému, číslo i-node se změnilo. I-node je identifikátor souboru v jednom souborovém systému (typicky na jednom oddílu, ale třeba btrfs to má složitější).Mimochodem, spousta programů se chová tak, že když mají něco zapsat do souboru, vytvoří nový soubor, do něj zapíšou data, a pak jej přejmenují na jméno původního souboru. Takže na disku budete mít soubor se stejným názvem, ale i-node bude mít jiný.Bylo by lepší, kdybyste napsal, co se pokoušíte řešit.