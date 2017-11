Koupit byt? Poraďte (pokud tomu rozumíte)

Mám dilema, jsem z Ovy, bydlím u rodičů a chtěl bych se odstěhovat. Nechci se mi moc jít do podnájmu. Byty tady v Ově začínají od 600000,- a za milion už jsou slušné byty 2+1 50m2. Dilema spočívá v tom, že jsem junior a pořád jsem nerozvážný, jestli vůbec zůstat v Ostravě. Možná bych odjel do zahraničí nebo do Prahy na pár let.



Podle některých názorů je kupovat si byt v takové situaci blbost, když nevím, jestli se budu stěhovat jinam. Podle jiných bych měl byt jednoznačně koupit, protože je to investice. Takže ikdyž se budu stěhovat, můžu ten byt pronajmout.



Nevím o tady té problematice moc. Co byste udělali vy?