Netuším, jak bych měl oddělit VPN provoz od zbytku připojení? Když spustím OpenVPN klienta, tak mi přesměruje veškerý provoz přes něj a to nechci. Chtěl bych přes VPN provozovat pouze aplikaci pro torrenty a netuším jak na to, když je vše spouštěno na localhostu. Nevím jak označit některé packety nebo provoz přes určitý port (ten se často mění), u kterých bych to přesměrování přes VPN vyžadoval. Zatím to řeším přes virtuální PC, na kterém je spuštěný OpenVPN klient.

Předem děkuji za podrobnější pomoc.



Pokud je to podle protokolu, portu, či dokonce aplikace, tak v zásadě nemáte jiné řešení, než to, co popisujete. Možná by to ještě šlo na FreeBSD vyřešit tím, že byste nastavil net.add_addr_allfibs=0, OpenVPN hodil do odděleného VRF, a aplikaci spouštěl přes setfib. Pak by ta jedna aplikace používala úplně jinou routovací tabulku.V Linuxu či Windows neznám jinou alternativu, než virtualizaci, jak píšete.