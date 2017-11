Strategie při posílání životopisů

Ahoj, možná trochu blbý dotaz, ale hledám job (IT) a zvažuju 2 strategie posílaní životopisů a nevím která je lepší.



1) Pošlu CV třeba do 10 firem najednou. Budu pozván na 8 pohovorů v rozmezí 3 týdnů. V prvním týdnu uspěju na 2 pohovorech... tak co teď? Mám říct že si to rozmyslím a počkat na výsledky všech pohovorů? Rád bych znal všechny možné nabídky a pak si vybral... ale bude firma čekat třeba 14 dní než se rozmyslím? Nebude to třeba i kontraproduktivní, pokud řeknu že si to rozmyslím? Např. že firma kvůli tomu dá přednost někomu, kdo nabídku akceptuje hned.



2) Poslat jedno CV, počkat na odpověď, případně pohovor a jeho výsledek. Pokud nebude úspěch, poslat CV do další firmy v pořadí. Takto můžu nabídku akceptovat hned, ale nedozvím se nabídky ostatních firem. Neztratím ale příležitost u firmy, která mě přijala tím, že řeknu že si to rozmyslím a zároveň nemusím odmítat pozvání na pohovory od dalších firem (asi by si řekli WTF proč se hlásí když ani nepřijde na pohovor). Tento postup může ale trvat dlouho, protože celý proces může trvat i měsíc, po několika neúspěších mohu být i měsíce bez práce.



Pro mě jako uchazeče je lepší 1), ale je tam to riziko odmítnutí, protože si firma může myslet že jsem vyčůraný... co je lepší? Případně jak to děláte vy?