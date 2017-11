Provoz webové aplikace centrálně a zároveň ostrovně

Ahojte,

existuje nějaké standardizované řešení níže popsaného systému, nebo jak by jste to řešili Vy?



Mám webové aplikace v centrále firmy a data čtou a plní i na vzdálených pobočkách, v případě výpadku mezi firmami bych potřeboval nějak jednoduše přejít na ostrovní provoz. V každé lokalitě jsou serverovny, a tak není problém mít všude webservery a online replikované databáze (kvůli číselníkům a stavu před výpadkem).

Po detekci výpadku by na prohlížení šlo použít replikovanou databázi ale už ne na další práci s ní (po obnově spojení by došlo ke kolizím v generovaných ID).

Napadá mě možnost druhé databáze na ostrovní pobočce kde by se po výpadku vytvořila kopie té replikované, začaly by se někam souběžně se zápisem do této DB ukládat i změnové SQL (něco jako transakční log) a aplikace by nadále fungovala.

Po znovu spojení s centrálou by se pak nejdříve vyřídili tyto pseudo transakční logy a pak se aplikace opět přepla na DB z centrály.

Díky za komentáře.