KVM a shutdown machine problém

Zkoušel jsem si vytvořit virtualizaci na desktop serveru Dell PowerEdge T20. Nejdřív jsem zkusil VMware, ale instalačka nerozeznala hardwarový RAID, tak jsem zkusil Hyper-V, ale ta wokenní administrace mi přišla strašně složitá. Tak jsem nainstaloval CentOS jen jádro, doinstaloval věci potřebné k virtualizaci. Bylo to rychle a přes ssh -X si spustím o virt-managera.



Vše vypadalo, že funguje skvěle, až když mi vypadla elektrika na dýl než udržela UPSka, server se restartoval, ale nenaběhl systém a musel jsem ručně, vypnout/zapnout. To se děje i když jsem někdy rebootnul nebo shodil server ručně přes ssh nebo tlačítko na serveru, ale ne vždy, tak nějak zdánlivě chaoticky.



Nakonec jsem mi povedlo vypozorovat, že když mi virtuální stroj s Windows 7 nenabíhá po bootu serveru, tzn. že při shození/rebootu serveru neběží ten virtuální stroj, server naběhne korektně, takže se mi zdá, že problém by mohl být v tom, že když se počítač vypne (ne na tvrdo), tak neproběhne nejdřív shození virtuálních strojů.



Netušíte někdo, jestli by to mohlo tím být, případně jak tohle řešit. Napadlo mne, že by mohl být problém v ACPI, ale zatím guglím a hledám.