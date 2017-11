P: IT výprodej (PC+Notebooky+iPAD)

1. ALL in ONE HP Omni 200 - DVB-T tuner: i3, 4 GB ram, 700 GB HDD, integrovaný DVBT, 21,5" 1920*1080 / cena 4 500,-

2.Microsoft Surface 3: i5, 8 GB RAM, 256 GB SSD, keyboard cover, bez pera, lehke kosmeticke vady / cena 10 900,-

3. case Coller Master (prosklený bok), zdroj 700 W, deska Z77A, CPU i5 3340 / cena 3 900,-

4. Notebook DELL Latitude 7440: i3, 10 GB RAM, 256 GB SSD, podsvícená klávesnice, dokovačka, zachoval stav / cena 10 900,-

5. AMD A6-6400K Black Edition, ASROCK FM2A68M-DG3+, ARCTIC Alpine 64 PRO Rev. 2, LC Power LC420H-12 420W, záruka 1 rok alza / 3 500,-

6. iPad AIR 2 Celluar 64GB, záruka O2, original smart cover / cena 8 500 ,-

7. Lenovo T420s, i7, 8 GB RAM, 320 GB HDD / 7 900,-