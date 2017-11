Zdravím, když má raspberry pi 15pinový konektor CSI pro připojení foťáku, zajímá mě, jak je tento konektor běžný a jestli je to jen výmysl pro raspberry a minipočítače, nebo je to nějaký standard a zda je také rozšířená například taková webkamera v noteboocích.



Za další, mám smarthpony a v nich je foťáček takový čtvercový modul, zdá se že asi taky stadardizovaný, nevíte co to je , a zda by to bylo komaptibilní pro napojení na ten pásek 15 pinový



Ono ta kamera jedna je v starší revizi omnivision OV**** a verze 2 sony IMX219 a stojí od 25O do 700, což se mi zdá přemrštěné za tyto peníze.