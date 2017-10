Rozvrh středoškoláka

Zde jsem našel rozvrh, kteryk by se docela mohl podobat tomu mému co do rozvržení hodin, kdysi na SŠ.Může mi někdo objasnit tu logiku?1. Přestávky. Mládež příjde na 8:00 a v 9:35 má 20 minut přestávku. To je jako na svačinu? Tak brzo? Potom každá další přestávka trvá už jen od 5 do 10 minut. Není tam žádná přestávka na pořádný oběd. Jakou to má proboha logiku? Kluci a holky v tomhle věku mají velký výdej enrgie, do školy chodí pěšky atp., někteří sportují, tak jak se od nich mají očekávat nějaké výsledky ve škole, když ani nemají čas se normálně a v klidu naobědvat?2. V pondělí stráví celkem 8 hodin učení. Každý ví, že učení je duševně nároečnější aktivita než např. programování, viz školení atp. Ještě jim dá nějaká 3.14ča učitelka domací úkol nebo budou psát další den písemku a to by pak ještě v učení měly správně pokračovat i doma?3. I celkově je ten počet hodin vysoký, to si snad nikdo nemůže myslet, že to vychová nějaké samostatně myslící lidi, když už od mala děcka učí takto unuděně, unaveně a nesmyslně dlouho poslouchat nějaké řeči u tabule a ještě po nich chtít pak doma řešit domácí úkoly nebo se učit na zkoušení.Shrnuto tenhle systém musela vymyslet nějaká totální úřednická cvičená opice, trotl, ktery neví, co to vlastně znamená být schopen podat pořádný a smysluplný duševní výkon. Jak na to ty děcka příjdou. K tomu se už jen přidá pitomý fotřík, který bude vyžadovat výborné studijní úspěchy, a děcko bude mít přinejmenším doživotní trauma, protože takovýmto způsobem může mít dobré výsledky leda někdo typu panic-ve-30-letech.