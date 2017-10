Mám chybu já nebo dokumentace?

testTest.cpp: In member function ‘void first_test::test_method()’:

testTest.cpp:7:15: error: ‘BOOST_TEST’ was not declared in this scope

BOOST_TEST(i);

^



Zdravím všechny místní, rozhodl jsem se vyzkoušet psaní unit testů s Boostem, tak jsem jako totální začátečník začal s prvním programem v dokumentaci ( http://www.boost.org/doc/libs/1_65_1/libs/test/doc/html/boost_test/intro.html ). Nainstaloval jsem na Ubuntu libboost-dev, nějakým způsobem jsem to překopíroval a zkusil zkompilovat, ale nedařilo se. Pořád to hlásilo, že BOOST_TEST není deklarován.Nevadí, test jsem nahradil něčím jiným (BOOST_CHECK), takže program funguje, ale chtěl jsem se zeptat: Mám někde nějakou chybu, o které nevím, je to chyba v dokumentaci, potřebuji něco doinstalovat? Na jednu stranu mi to přijde jako chyba, ale na druhou bych nerad developery otravoval v situaci, kdy jsem začátečník a sotva tomu rozumím s nějakou banalitou způsobenou třeba nekompletní instalací nebo čímkoliv jiným.Díky za odpovědi.