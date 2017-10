Bakalářské studium (matematika,informatika)

Tazatel by si měl položi otázku proč nedokončil. (o matematice na muni jsem nic dobrého neslyšel)





Bylo to kvůli kombinaci více faktorů, které tu nechci moc rozebírat, každopádně zkoušky jsem zvládl, výuce většinou rozuměl. A jestli je tam matematika dobrá nebo ne - nemám s čím srovnávat, ale učitelé vesměs skvělí, naučí, výjimky jsou samozřejmě všude. Co se náročnosti týče - v Praze by to bylo asi ještě o levl výš, to je pravda.Každopádně jak jste tady nastínili náročnost na MFF nebo FJFI, o tohle moc nestojím. Mám ještě nějaké osobní aktivity, kterým se chci seriózně věnovat (tzn. každý den minimálně 2-3 hodiny) a co jsem se díval na rozvrh (FJFI), tak to je fakt každý den souvislá výuka od rána do odpoledne, na MFF podle poslední odpovědi by to mohlo být snad lepší.na FELu se mi líbí víc skladba předmětů, možnosti minor oborů (matematika) a jak už jsem říkal kvalita (což je ale jen subjektivní z toho, jak to na mne působí).V Brně se mi líbilo celkové prostředí, přístup a vím, že už jsem tam byl spokojený jak s kolejí, tak s okolím, dojížděním a hlavně skloubením dalších zájmů s výukou. Do Prahy mě prakticky táhne jen to, že z Otevřené informatiky na FELu (nebo MFF, která by přišla taky v úvahu, FJFI kvůli rozvrhu určitě ne) si toho odnesu víc. (Jak říkám prioritou je Umělá inteligence a podobné směry matematicky zaměřené)Každopádně díky za odezvu, cokoliv dalšího k věci by vás napadlo, sem s tím.