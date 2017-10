Už mě to fakt nebaví. Nejen, že to chodí furt dokola mně, ale nejmíň každý druhý vlastník domény mi to ještě pro jistotu přepošle, když to přijde jemu, s dotazem, co s tím jako má dělat a proč mu to posílají.Dá se té hovadiny nějak zbavit?! Při desítkách domén to fakt už pouze silně otravuje.