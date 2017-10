Jak na elektrotechniku?

Už nějakou dobu uvažuju nad tím, že bych se ve volném čase dal pro zábavu na elekrotechniku. Nějak se mi ale nedaří přijít na to, jak to pojmout co nejefektivněji s co nejmenšími náklady. Nemám žádné velké ambice, jde mi spíše o zábavu. Prakticky něco ve stylu jak vyměnit kondenzátor v starším routeru nebo nějaký hezký HW mod (viz zajmavé modifikace ASUS wl500gP) apod. Kdyby to nakonec vedlo ke kvalifikaci dle vyhlášky 50, byl by to bonus, ale k ničemu to nepotřebuju. (kdo ví co bude v budoucnu dělat)



Mám postgraduální technické vzdělání, logicky jsem se zkoušel doptat na své bývalé univerzitě. Akademici ale žijou v nějaké virtuální bublině a evidentně je mimo jejich chápání, že nehodlám mrhat časem na nesmysly typu "matematická analýza" jen proto, že od jejich předchozího absolvování uplynulo více než x let (viz nějaká definice ve školním řádu). Opakovat 20-30% předmětů, jejichž rozsah jsem již několkanásobně překonal, nebo z nich mám dokonce diplom/stánice je absurdní. (největší absurdita je povinnost opakovat předmět, který byste mohli učit :-) ) Fakt ne. Kromě toho, studium v pracovní dny od rána několikrát za semestr, si asi může dovolit jen někdo, kdo normálně nepracuje. Jsou to prostě úplní marťani.



Zajímavé je, že v případě středoškoslkého vzdělání se vše již absolvované uznává, takže maturant už dělá pouze odborné zkoušky. Ale na to na VŠ ještě nepřišli. Nejsnazší cestou k odborému vzdělání se tak zdá výuční list v oboru elektrikář. :-)



Řešili jste to někdo? A jak? Nějakým elektrotechnickým kroužkem a pokud jste chtěli vyhlášku 50 pak doplnění středoškolského vzdělání?