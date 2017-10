Doména pre vlastný web? (resumé)

Pro osobní stránky se spíš používá .name , nakonec je to i levnější. Doména .me je národní doména Černé Hory, což může být někdy matoucí, teoreticky může mít nějaká pravidla, kdo si ji může zaregistrovat. A nepřipadá mi to zas tak vtipná kombinace, aby stálo za to tu doménu takhle „zneužívat“. Tím .name byste podle mne dal víc najevo, že je to vaše osobní stránka, a také je tam myslím menší pravděpodobnost nedorozumění (že někdo nepochopí, že jde o doménu, nebo když to budete používat v českém prostředí a diktovat, že to někdo pochopí jako „mě“, „mne“, „mi“ apod., dle výslovnosti). Z hlediska porozumění v ČR/SK prostředí ale bude nejlepší doména .sk nebo .cz , ta druhá by vás vyšla ještě o dost levněji.



Doména jen pro umístění životopisu mi připadá trochu málo, to můžete dát třeba na Dropbox nebo Google Drive, pokud to neumí přímo LinkedIn. Ale dost lidí má takhle osobní prezentaci, mají na té doméně i e-mail atd.