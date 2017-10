Dobry den, na sieti by som potreboval detekovat najvacsich stahovacov dat pre statisticke ucely. Na hranicnom smerovaci som aktivoval netflow a nasledne som testoval nTop. nTop je super nastroj, len je to pre mna zbytocne velka databaza. Potreboval by som mat len zdrojovu IP zo siete a jej download/upload a casove obdobie. Vsetko navyse je pre mna strata casu.



Aky jednoduchy nastroj by ste mi odporucili?



Dakujem.