Skupina Šuman

Jo to si myslim od zacatku, jen jsem to filtroval jako hodne paranoidni.



Proc si to myslim:

- nikdy tam nerekl nic za co by ho mohl nekdo opravdu odsoudit

- vzdy vytahl jen to co uz vsichni stejne vedeli

- fantasticky to funguje na definovani novych standartu moralky - vyzkousi jak moc to funguje, jak moc mu co projde, vzdy to muze dementovat ci poprit, kdyz to zafunguje, zacne to pouzivat

- dobra alternativa vypousteni balonku pro testovani situace

- spolecne s rozumnym monitoringem socialnich medii a diskuzi je to dobry zpusob jak sledovat nalady mezi lidmi, aniz by se prozradil - takovej skoro pasivni resp. stealth fingerprinting