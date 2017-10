Ma jeste smysl kupovat bitcoin?

Co rikate na posledni vyvoj BTC? Vnimate jeste BTC jako lukrativni investici?



Cena chleba je dána hladem vs. množstvím napečeného chleba.Cena zlata nebo BTC je dána tím samým. Rozdíl je v tom, že prázdné žaludky budou mít každé ráno miliardy lidí na světě. Jestli budou mít miliardy lidí na světě zájem o zlato, nebo případně o BTC, je dáno jakousi konkludentní úmluvou lidí mezi sebou, že je vnímají jako hodnotu. Až jednoho dne ti, kteří drží nejvíce rezerv zlata řeknou, že už pro ně nemá hodnotu, spadne hodnota i všem ostatním. Sice budou mít zlata stejně, ale když o ně nebude mít "nikdo" zájem, je bezcenné.No a to samé je bitcoin, jen s jedním rozdílem: světové rezervy zlata drží velké státy, které jsou ve své (měnové) politice víceméně čitelní a nedá se předpokládat, že by ve Fort Knoxu začali likvidovat zlato. Bitcoin drží bůh ví kdo. Nevím, co je horší varianta. Jestli to, kdyby BTC drželo pár jedinců - pak bychom byli závislí na jejich zvůli. Nebo jestli má velké zásoby BTC Čína či USA či Rusko? Pak by s tím operovali v případě ohrožení (za BTC nestojí žádný fudament, takže zásoby BTC by se jim ničily lehce). Nebo, možná nejhorší varianta, pokud jsou BTC opravdu rozdrobené mezi malými. Protože je známo, že masy vynikají celkovou "inteligencí" a "racionálním" chováním.