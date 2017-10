Kde se naučit SQL

Zdravím, už docela dost let se živím programováním a v rámci rozšiřování obzorů bych se chtěl začít věnovat databázím a obecně SQL jazyku. Kdysi dávno jsem se s ním setkal jen v základech, takže jsem prakticky začátečník. Jde mi o to naučit a dozvědět se co nejvíc o SQL z hlediska programování, ale i naučit se správné návyky při tvorbě tabulek a databází.

Našel by se někdo, kdo by mohl doporučit nějaké stránky, tutoriály, učebnice? V češtině, v el. podobě, ideálně zdarma? Na netu se toho válí spousty, google použít umím, ale ten už mi neřekne nic o kvalitě...

Díky za každý tip nebo radu.