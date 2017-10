Chyba virtualneho disku pri boote

Dobre tomu rozumiem, ja si v tom servisnom virtuali pripojim ten chybny disk a tam ho opravim ?



Uděláš zálohu, abys nic nezničil

Připojíš to k jiné virtuální mašině jako NEsystémový disk

Provedeš opravu

Jak jsem psal, neznám souborový systém XENu, třeba to jde připojit přímo ve virtualizační mašině, to nevím, napsal jsem ti standardní nebo řekněme univerzální postup.Dost možná to jde udělat to zkratkou, zkusil jsem něco rychle vygooglovat, VĚNOVAL JSEM TI MINUTU, ale na nich chytrého jsem nepřišel. Myslím, že uváděný postup je bezpečný.Řešení je víc, moje, to tvoje s instalačním DVD by taky mělo fungovat, prostě zvol to nejbezpečnější pro tebe.Udělej zálohu a zkus to.Dobrý ajťák má dobré zálohy, takže nemůže nic podělat, protože se vždy může vrátit k původní záloze.