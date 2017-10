Google vás slyší

Hm, člověk má velký a pochopitelný sklon hledat souvislosti tam, kde jsou jen náhodné šumy. Může se ti to zdát?



Pokud se ti to nezdá, není to jen elementární statistika, ve smyslu "hledal jsem novou pračku" a "reklama google mi nabízí myčku a ledničku?". Určitě budou nákupy vybavení domácnosti korelované, takže žádná věda.



Pořád to vypadá nevysvětlitelně? Nezbývá než udělat pokus. Zkus googla chytit na švestkách - opakovaně do mikrofonu zadávej klíčová slova na nákupy, které se tě netýkají a přitom na ně někdo platí reklamu. Třeba "chci koupit dětské plíny, chci koupit kočárek, chci koupit dudlík". Pokud se ti dosud neobjevovaly reklamy na podobné zboží a začnou, má smysl to řešit.



Aplikace odposlouchávající mikrofon i v případě vypnutého vyhledávání podle osobních zkušeností Tomáše Etzlera používá čínská vláda k odposlechu občanů. O googlu to známo není, což neznamená, že to nedělá.