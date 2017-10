Smysl ruznych kurzu a skoleni

Každé školení je jiné, každý školitel je jiný a každý účastník je jiný.



Takže užitek pro vás závisí na tom, na jaké laťce startujete, kam vás mohou vytáhnout a zda vás tam chtějí vytáhnout.



Můj osobní názor a zkušenost je:

1. Pokud o tom nevím skoro nic, tak mi školení na základy dokáže hodně pomoci, protože se v tom za pár hodin zorientuji a zbytek dohledám.

2. Pokud o tom už vím dost, tak mi může pomoci školení na pokročilé věci zaměřené na velké množství technik. Tedy ne školení, kde mi budou dvě hodiny vysvětlovat jednu věc, ale školení, kde za hodinu probereme 6 věcí. Protože člověk jich už většinu zná a u toho zbytku vlastně jen potřeboval napovědět, že to existuje. Zbytek si člověk dohledá. A obvykle je i prostor na diskusi se školícím.

3. Pokud potřebuji něco hodně specifického a je na to školení, tak se to hodí. To ale souvisí obvykle spíše s konkrétní věcí a ta školení se shání poměrně špatně. Ale když jsou, tak je to fajn. Příklad? Jak nakonfigurovat firewalld když jste před tím dělali jen s firewallem na MS Windows. Školení vám řekne co dělat a hlavně co nedělat - během pár hodin zvládnete základy i bez hloupých a nebezpečných rad, kterých je plný internet. Samozřejmě se předpokládá, že to školí někdo, kdo tomu rozumí. Což také nemusí být vždy tak úplně pravda.



Takže na školení klidně jděte, jen si ale rozmyslete, co od něj čekáte. Navíc mám zkušenost, že když se jde jen "tak kouknout na něco, co úplně nepotřebuji", tak to mívá užitek chabý. Zrovna Oracle je příklad, kam nechoďte, pokud to nepoužíváte. Ušetřím vám peníze a shrnu to, co si z takového školení odnesete, do jednoho souvětí: "je to úplně nesmyslně navržená platforma, kde se všechno dělá tak nějak divně a hlavně jinak, než jak by se to dělat mělo". Ona to není pravda, ale je to prostě kanón a než vystřelíte na vrabce, tak se uzoufáte. Pokud nepotřebujete nutně střílet, tak pryč od toho. Jestli přeci jen Oracle chcete, tak zkuste něco o Oracle XE. Tady na root.cz bývá jednodenní školení, kde se to používá. Jak nemusíte řešit tablespace, control files apod., tak se to docela dá. Akorát je to pak už spíše o SQL, než o Oracle.