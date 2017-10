Doporucte platobnu branu

Ahoj, ktoru platobnu branu z pohladu predavajuceho by ste mi doporucili pre platbu kartou? Hladam dalsiu alternativu k PayPalu, pre platby kartou za sluzby ktore predavam na webe. Aktualne pouzivam len PayPal ale platba kartou bez PayPal uctu je taka "not very user friendly". PayPal velmi tlaci na vytvorenie uctu, co nemusi kazdemu zakaznikovi vyhovovat.



Poziadavky na branu:

1) nutna podpora Slovenskeho bankoveho uctu na vyber penazi

2) 0 EUR fixne mesacne platby

3) aspon porovnatelne % z obratu ako ma PayPal

4) dobra kredibilita vo svete (95% zakaznikov mam mimo SK/CZ)

5) rozumne API



dik za tipy