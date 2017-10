Root = Zpovědnice.CZ a Mimiweb

Ahoj,



mám pocit, že se fórum Rootu mění v něco jako je MimiWeb nebo Zpovědnice.

Jistě, také se rád zapojím do dobrého flame, hlavně pokud je původní otázka zodpovězená, ale v poslední době se tu řeší víc kravin než techniky.



Chodí vůbec na akce typu Javadays někdo koho nepošle firma? A proč?

Návrat do ČR

Ukončená VŠ a co z toho?

Strach z první práce na projektu

Zmena zamestnania: Fatal Error with Happy End

Jak a v čem píšete CV?

Preco ludi klamu, ze IT zaraba najviac?

Jak rychle koupit malé množství bitcoinů

Pár otázek ohledně práce jako programátor

A to jsou jen blbiny z první stránky...



Něco je zajímavé, ale technika jde do turboZÁDEKLE (odborně Pjerdele).

Kolikrát přemýšlím, jestli to tu je zive.cz, zpovednice.cz, mimiweb.cz nebo jestli to je ještě Root.



PS: Sám dokážu založit 10flame témat každý den a na každé se někdo rád chytí a připojí se. Mám to zkusit?