Makra v LibreOffice: Generování QR Code

Dobrý den,



Snažil jsem se vykoumat, jak by se dal v LibreOffice calc generovat QR (tabulka = protokol) pro následní zpracování vytisklého papíru.

Že to nepůjde funkcema bylo jasné a tak jsem se jal hledat dokumentaci a příklady a ... těžce jsem pohořel.



Buď jsem ... nebo dokumentace k LibreOffice prakticky neexistuje, kromě "lze makrovat i v Pythonu." - to bylo všechno. Jediná trochu schopná dokumentace je na starých wiki stránkách starých openoffice, kde je sice obsáhlý referenční seznam funkcí, ale bez příkladů jak se používají.



Pokoušel se někdo z Vás v Libreoffice něco vykreslovat (grafiku) v rámci makra (ideálně ten QR kod, ale to ani nedoufám)? Máte nějaké příklady, jak vám to chodilo?

Existují nějaké pluginy, které ale chtějí tahat obrázky z online služeb a ještě je meziukládat na disk, pro mě nepoužitelné.

Opravdu jediné, čeho jsem se kdy dopátral jsou Hello Worldy - hezké že fungují, ale nikam neposunují.



Děkuji