Pár otázek ohledně práce jako programátor

Jazyk neres. Vyber si, co te bavi. Moderni jazyk se naucis za par tydnu, odpovidajici stack k nemu pak do par mesicu.



Projekt je potreba. Urcite je neco, co te zajima. Zkus vymyslet, co by se pro to dalo naprogramovat (a treba nabidnout komunite). Bez vlastniho projektu, ktery te motivuje, se totiz nenaucis nic. Delat si nejake nesmyslne tutorialy do supliku je ztrata casu. Za par tydnu nebudes ani vedet, cos delal. Vlastni projekt ti zustane, nekdo z nej bude mit treba uzitek a hlavne ty referenci do sveho budouciho CV.



Jako posledni bod bych se zkusil zamyslet, zda chces skutecne delat tohle. Programator ma jepici zivot a cim starsi jsi, tim mensi hodnotu na trhu mas. Je to svym zpusobem slepa karierni vetev. Ano, ted je to sice vlivem pokriveni trhu vynosny byznys, ale to nemusi a nebude trvat vecne.



Pokud jsi ok s tim, ze od urciteho veku te ceka prechod do managementu nebo na pozici, kde je vyzadovana daleko vetsi zodpovednost, pak to zkus. Muzes byt samozrejme jeden z tech, co bude programovat i po 60tce. To musis vedet sam.