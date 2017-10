Jaký plat při práci na IČO?

ORIENTAČNĚ:

pokud mas superhruboumzdu rekneme 38 tisic, tak cisteho je to kolem 25 tisic

pokud budes inkasovat 38 tisic mesicne a z toho zaplatis 4 tisice na zalohy, dan by vychazela pri pausalu 60/70 procent rocne na cca 2tisice.

tak mesicne mas okolo 9/10 tisic navic!



rekneme ze pracujes na hodne velkem projektu, keterj se neda spitlikovat za mesic, ale je to nejaka SAPovina na rok, dva...

dohodnes se ze mesicne do nich investuje pocet hodin odpovidajici superhrube mzde za mesic a takto je kazdej mesic "pausalne" vyfakturujes. Co je na tom protizakoneho, divneho?