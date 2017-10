Ahoj, prosím o váš názor/ případně řešení:

Některé články z tohoto serveru si chci uložit v pdf, jednak pro offline čtení, plus pro případný tisk. Používám k tomu Chrome, Ctrl+P, Save as PDF (v nastavení pro Print mám zaškrtnuté volby Headers and Footers, Background graphics). V PDF je uložen text článku v pořádku, ale chybí obrázky. U jiných serverů se toto neděje. Řešil to už někdo ?

Díky.