Free CMS + Ticket system

Ahoj,



hladam nake free/opensource riesenie pre nase SVJ.



Moja predstava je akysi hybrid CMD a ticket systemu, tzn



Registracia uzivatelov

Pridavanie oznameni (plus notifikacia mailom)

Reportovanie a trakovanie problemov



Nice to have

Sprava dokumentov

Cestina





Rad by som nake lightweight riesenie ktore sa bude dat priohnut, WP + pluginy je posledna volba.



Za akykolvek tip vopred dakujem.



Marek