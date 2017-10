Ako pisete CV?

Ahojte, chcel by som sa opytat ako pisete vase CV-cka? Pouzivate na to nejaky software ako latex, word? Alebo nejaky online nastroj na vygenerovanie CV? Taktiez neviem ako umiesnit do CV technologie kedze som programator. Je ich strasne vela a stale budu pribudat ... ako to mate poriesene?



CV se liší od adresáta. Tam, kde je vícekolové VŘ, tam je potřeba mít bodovitě důležité technologie a skilly, protože HR provádějí síto a nepřemýšlejí moc nad tím.Ve chvíli, kdy CV má mít v ruce někdo už v oboru erudovaný, je naopak zbytečné ho zahlcovat každou blbinou, každou malou technologií, kterou kdy potkáte; stejně jako historické technologie jsou užitečné spíš pro dokreslení Vašeho minulého vývoje.Víc, než samotné CV, zapůsobí motivační list, ve kterém lidsky popíšete odkud a kam kráčíte, proč měníte, co hledáte.Nemá smysl uvádět vzdělání až do střední školy, to nepřináší žádnou informační hodnotu.Zajímavé může být to, od kolika let pracujete, jak často střídáte zaměstnavatele a na jakých pozicích (jestli postupujete dál, nebo jestli hledáte sám sebe).Jestli je to word, latex, online generátor, to je úplně jedno.