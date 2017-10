Midnight Commander ukládání aktuálních oken

Midnight Commander v instalaci s sebou nese scripty, které to řeší. Jejich cesta se liší podle distribuce, dám příklady:



Debian / bash: /usr/share/mc/bin/mc.sh

Debian / csh: /usr/share/mc/bin/mc.csh



RHEL/CentOS / bash: /usr/libexec/mc/mc.sh

RHEL/CentOS / csh: /usr/libexec/mc/mc.csh



FreeBSD / bash: /usr/local/libexec/mc/mc.sh

FreeBSD / csh: /usr/local/libexec/mc/mc.csh



Tento soubor pak musíte natáhnout při interaktivním pžihlášení, takže v případě Debian / bash přidáte do ~/.bashrc řádek: ". /usr/share/mc/bin/mc.sh" (povšimněte tečky na začátku). V případě csh pak do souboru ~/.cshrc řádek "source /usr/share/mc/bin/mc.csh".



Samozřejmě to můžete řešit i systémově do /etc/profile, /etc/bash.bashrc, /etc/csh.cshrc.