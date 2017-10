Bydlím v rodinném domě a jediný nejméně chráněný přístup do domu je přes zahradu. Proto bych si rád nainstaloval kameru, která by zamezila případnému vniknutí do domu. Nemáte někdo tip na portál s dobrými kamerami. Je toho na internetu hodně, ale nejlepší jsou osobní zkušenosti.