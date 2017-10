Instalacia Ubuntu Gnome 16.04 LTS

systemd-analyze blame

ak si USB vytvarel? pokud bys vytvoril blbe, tak by ani nestartovalo, pokud by bylo spatne stazene/spatne zapsane ISO, tak by v prubehu instalace se na to narazilo a vyskocila chyba, nebo to crashlo... v ISO je celej system v squashfs formatu kterej se cte po vetsich blokach, takze tezko by byla chyba v necem co by se zrovna nepouzilo protoze by to sebou vzalo hromadu dalsich veci okolo...to ze se pri instlaci to zastavilo pri zaskrtle aktualizaci muze byt tim, ze v ISO neni aktualni/opravenej ovladac pro tvoji Wifi (pokus si jel pres ni), pripadne nemusi byt ovladac vubec (zejmena pri Wifi Broadcom), to by ti ale instalator oznamil pred instalaci ze neni dostupny internet, overit to muzes snadno tak, ze nedas z USB Instalovat, ale Vyzkouset, pripojis se k Wifi(jestli to pujde) a zkusis dat stahnout nejaky vetsi soubor(jestli to nebude poomallee), pokud si mel zapojen ethernet tak to samorejme pada, ze bys mel nepodporovanej/vadnej_ovladac pro eth je asi velmi mala sance...btw: jake ISO si stahnul prvotni 16.04 nebo s aktualizovanejmam balickama a novejsim(4.10) jadrem 16.04.3? pokud 16.04.3, muzes jeste zkusit 16.04.1 to ma aktualizovanejsi balicky nez 16.04 ale ma to jeste prvotni jadro 4.4, nebo 16.04.2 s jadrem 4.8... nekdy se muze stat ze novejsi jadro obsahuje chybu co se projevi na starsim(?) ci exotictejsim HW...to ze ti to ted startuje 1minutu je opravdu divne, s SSD a i5 2gen to startuje ~6vterin...muzes zjistit co to brzdi, jakmile to zcerna, zmackni ESC, mel by se vypnout splashscreen/"bootanim" a videl bys textovy prubeh, pripadne muzes zmenit parametry pri startu v Grub (pomoci E na polozce, najedes na radek s quiet, odmazes quiet a splash, pripises nosplash(asi neni nutne, ale radeji)), potvrdis F10... pokud se ti Grub nabidka neukazuje pri startu (tzn. nemas dualboot, nebo nedoslo v predchozim startu k problemu) vyvolas to teste pri zacatku bootu stlacenou klavesou SHIFT...dalsi (jednodusi, pokud tam neco poznas) moznost je v nabehlem systemu si zobrazit ktere casti pri startu jak dlouho trvalo: