Ahojte, z rodinnych dovodov som musel ukoncit po bakalarovi studium, a musel ist pracovat. Momentalne su opat financie, a rad by som si magisterske studium dokoncil. MUNI ani VUT neponuka kombinovane studium pre odbor informatika. Viete mi povedat o nejakej dobrej skole ktora takyto odbor ponuka, a bola by moznost studovat aj z Brna? Popripade prihlasit sa na prezencne studium, no to neviem ako by som s pracou stihal. Dakujem