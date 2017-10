smejdsky router od o2?

Je vubec mozne aby se switch choval takhle zle?



Ano, je to možné. U switche je nejdůležitějším parametrem PPS - packets per second. Ty se udávají buďto jako jedno číslo, případně jako výkon při menších dataframech.Podobným kouzelným chováním trpí např. některé síťové disky předních výrobců. Mají sice 1 Gbps rozhraní, ale tak slabé síťové procesory, že při náhodném přístupu prudce klesá přenosová rychlost.Switch doporučuji kupovat jen jako čistě switch zařízení, nesnažit se na tuto funkci roubovat něco, co k tomu není určené (a vybírat, který má aspoň přijatelnou propustnost). Pokud nemáte jinou možnost, než využívat starý router, tak ho prosím nastavte tak, aby mezi porty switchte nebyla nastavená žádná inspekce pakcetů - netuším, jestli to na tom routeru jde vůbec zapnout, potažmo vypnout.Switche jsou v domácnostech, ale zejména v mrňavých firmách moc podceňované prvky, přitom způsobují hodně problémů.