problém s C++ : ios::ate

std::fstream out(fname.c_str(),std::ios::out|std::ios::ate);



open("./backup-1506250110-btcusd-orders.json", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666) = 4

lseek(4, 0, SEEK_END) = 0

lseek(4, 0, SEEK_CUR) = 0



gcc version 6.2.0 20161005 (Ubuntu 6.2.0-5ubuntu12)



Narazil jsem na následující problém. Mám tento kódkdyž ale pustím, vidím následující:Tušíte někdo, proč tam je to O_TRUNC následované zbytečným seekem na konec? Mám to hlásit jako bug, nebo je to WAI?PS: nemůže být problém v tom, že bych koukal na jiný řádek v programu, jelikož je to jediný místo, kdy se tento konkrétní soubor otevírá. Taky jsem před testem udělal full rebuild