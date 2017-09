Bezpecnostne rizika pri importovani UPC root CA (UPC wifi free)

chcel som sa pripojit na wifi free (wi-free), ale narazil som na podmienku importovat certifikát LGI_Root_CA medzi doveryhodne autority. Toto mi ale zavana moznostou MitM zo strany UPC.



Ako to vnimate vy? Dalo by sa toto riziko eliminovat openVPN tunelom alebo som na nieco zabudol?



Je to tak, jak říkáte. Pokud certifikát zařadíte mezi důvěryhodné CA, tak samozřejmě se všemi důsledky. Pokud UPC nevěříte, nedělejte to.MITM eliminujete tím, že půjdete přes VPN a vzdálenou bránu v ní - pokud VPN vede někam, kde tomu věříte.Na druhou stranu, certifikát bude v OS stále jako důvěryhodný, takže sice ne MITM, ale zbytek důsledků zůstane.Osobně bych to neřešil. Pokud chcete bezpečnost, řeší se to stejně jinak.