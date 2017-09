SpiceWorks pomoc s nastavenim-vseobecne rady

Caute,



ma niekto skusenosti s tymyo helpdeskom?Hldam som nejakye hotline/ticketovacie riesenie, kde by bol dostupny portal, cez ktory by uzivatelia mohli odosielat svoje poziadavky na servis atd... Spiceworks mi vysiel (ako free riesenie) najlepsie, len mam mensi zmatok z toho, ako sa to sprava. Portal mi bezi, len to zorientovanie je namna nejake...

Prvy problem mam, mam registraciu na mail(tento mail je ako OWNER v spiceworkse). Moznost prihlasenia je cez web, alebo cez ich desktop app. Zaujimave je, ze ked sa prihlasim cez web, tak sa vidim ako nejaky user, ked sa prihlasim cez desktop app(tym istym mailom), som tam ako iny user. Chcel by som customizovat napr. jazyk, samotny portal...toto sa mi ciastocne podarilo, ale v tom desktop app, a neaplikovalo sa to na to, ked sa prihlasim cez web. Mam napr. vytvorene nejake testovcie tickety, ktore vidim ked sa prihlasim cezs web, ked sa prihlasim cez desktop app, tie tickety tam nevidim(pritom stale rovanky prihlasovaci mail). Mam v tom zmatok.

Podarilo sa mi zatial napr. "integracia" active directory, takze uzivatelia sa nemusia registrovat, ale ich automaticky prihlasi pod ich domenovym uctom(co bolo aj cielom), ale ten samotny portal uz neviem ako mam customizovat(ak sa da vobec), ci uz policka, tak aj jazyk. Tak isto by som potreboval zmenit jazyk na mailoch, ktore system odosiela uzivatelom(ticket bol zanzamenay, prideleny, riesi sa, uzavrety...) tak toto lokalizovat, neviem kde to mam hladat.

Dakujem za pomoc