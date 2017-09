Znalosti na juniorské pozici síťováka Cisco

Co vsetko by som mal ovladat na juniorskej pozicii sietovaka z Cisca? Dobra literatura na studium alebo kanal na YT? Sledoval som par kanalov na YT, po par hodinnach sledovania nemam pocit ze by som sa posuval vpred.



Zejména by měl mít jakoukoliv praxi se sítěmi. Bez toho nelze propojit informace o fungování a nastavení Cisco s praxí. druhé řadě by si měl osvojit ovládání z konzole, na čem je založené, jak se promítají změny, ... Zbytek pak začne zapadat.Pokud sítě děláte, tak určitě víte, že filozofie Linux vs. BSD vs. Microsoft je diametrálně jiná, kromě jiných názvů zařízení se úplně jinak přistupuje i k jejich konfiguraci. To samé zjistíte u Cisca.Jaké zkušenosti se sítěmi máte?