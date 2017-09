Moderování tématu zakladatelem - posím!

Za diskuzi nakole.cz funguje moderování tématu uživatelem. Ten může mazat příspěvky. Na jiné diskuzi na motorkari.cz může zakladatel příspěvky zkrývat pro ostatní.



Myslím, že kdyby to bylo na Rootu, přispěje to ke zkvalitnění diskuzí a přirozeně to pomůže zmenšít podíl neregistrovaných uživatelů.



Založil jsem si téma "Nízké mzdy v ČR" a to se zvrtlo v offtopic o JZD, KLDR a tajném světovém spiknutí Ivana Nového. Kdybych mohl příspěvky, jako registrovaný uživatel, alespoň skrývat, mohl bych diskuzi směrovat a nedovolit její zvrat v offtopic.



Prosím Root.cz, udělejte s tím něco, situace zde je opravdu kritická. Chodí tady rozumní lidé, kteří mají co říct, ale ti jsou ztraceni pod příspěvky různých trolů.



Co kdybyste to zkusili alespoň na zkušební dobu? To přece nic nestojí. Přidáte jen tlačítko "Skrýt" k nějakému příspěvku, ten se edituje přidáním skývacích tagů, a je to hotovo.