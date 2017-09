dobry den , možna to sem nepatří ,ale třeba nekdo poradí, potřeboval bych poradit v čem ve win naformatovat nový HDD pro router asus wl-700gE , stary disk se v routru zobrazoval jako RAW , na netu jsem se dočetl ze to jede pod ReiserFS ,nezna nekdo jak to nečim ve win nafornatovat na to ReiserFS? děkuji