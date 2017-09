Tak se podivej do BIOSu, jestli tam je na touchpad nejake zapinatko. Nasledne zabutuj, tlacitkem vypni, rebutuj a koukni do BIOSu, jestli se to tam zmenilo. Jsem videl na Wiclich, ze zapinani a vypinani HW na notebooku to dela rovnou zapisem hodnoty do BIOSu, za coz by nekomu meli stahnout kuzi z zadeke kombinackama.



A xinput tohle asi nedela, proto to chodi.