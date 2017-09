Neda mi do toho rypnout:Jak je to mozne? Ano, m$ vs JE bez diskuze vyborne vyvojove prostredi. Pro C a spol mozna nejlepsi. Ale cekal bych ze (zaryta) linuxova komunita k tomu ani necichne.... Navic, gnu toolchain proste JE lepsi. nedejboze na linuxu. Na linuxu se trapit s M$ toolchainem neni uplne v pohode... Tak sakres proc? To maji jako virtualku XPcek? Nebo fakt .NET pro linux tak zmenil situaci?