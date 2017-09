Čím nahradit Firefox?

Okrem Palemoon bol este klon Firefoxu zvany Iceweasel -mal som ho v Knoppixe a teraz sa vraj nazyva Icecat.

Ja osobne by som sa ale na tie doplky vys***l, pouzival by som novy Firefocx dalej a nasiel by som si ine doplnky.

Je to jednoducho zmena, ktorej sa musis prisposobit, napr. ako ked si vymenil tlacitkovy telefon za smartphone, alebo windows za linux, alebo linux za mac.