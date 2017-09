Blacklisty pro velké sítě na IPv6

Podle mě blacklist obrana je. Už samotný mechanismus fail2ban je formou blacklistu s dynamickým listingem a deslistingem.



Blacklisting má tu výhodu, že se dá poměrně jednoduše offloadovat, předsadit na technologii před chráněným prvkem. Chráněný prvek pak může být jednodušší, jednodušeji konfigurovaný, nebo i třeba méně výkonný, protože ušetřen o peaky nevhodného provozu.



Je také možné, že se zjistí, že forma blokování (blacklistingu) je už méně účinná, než jiné metody ochrany.



To jsme se ale dostali jen z deště pod okap – fail2ban nepovažuju za obranu, nýbrž za nesmysl, který nezabrání ničemu, maximálně odřízne oprávněného uživatele.To jste popsal jak se to snadno nasazuje, ale z toho vůbec neplyne, že by to byla obrana nebo dokonce že by to byla výhodná obrana.Já pořád na blacklistu nevidím nic, co by něčemu bránilo. Jak se něco dostane na blacklist? Teprve po detekovaném útoku. Takže tomu útoku blacklist rozhodně nezabrání. A přidávat něco na blacklist vychází z předpokladu, že útočník bude příště útočit ze stejného místa. Je ten předpoklad oprávněný? Podle mne ne, protože útočníkovi nic nebrání příště zaútočit odjinud. Takže podle mne blacklist není obrana, protože novým útokům nedokáže zabránit z principu a při opakovaných útocích je jednoduché ho obejít.