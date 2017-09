Podlehl jsem "výhodné konfiguraci i ceně" a koupil si Acer Aspire ES15. Bohužel mi nebootuje z interního SSD ani jakéhokoli bootovacího média včetně dodávaného Resource DVD. Prolezl jsem všechna možná nastavení BIOSu (UEFI) včetně vypnutí Secure Boot, ale stále mi to hlásí "No Bootable Device". Zkoušel jsem i Alt-F10 při zapnutí, ale bez odezvy.



Myslíte si, že se s tím dá něco dělat, než to vrátím do obchodu?