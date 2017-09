Ahojky, za rok se chystám na střední školu a moc by mě lákalo nějaké gymnázium. Jsem z Prahy, takže nějaké v Praze. Na internetu jsem šmejdila a vygooglila jsem Gymnázium Amazon ( http://gymnazium-amazon.cz ) Vyšlo úplně nejlépe ve vyhledávači a zaujal mě jejich postup ke každému žákovi. Hlavně i možnost studovat v zahraničí. Zajímalo by mě , jestli je tu někdo kdo zde studoval a jaké me zkušenosti? Popřípadě jestli mi doporučíte jiné gymnázium v Praze. Děkuji Milenka.