"OS X" fejkuje název ve výsledcích vyhledávání

Setkal jsem se s nebezpečným chování OS X, horší je, že jsem na to přišel náhodou, a sice, že název souboru je třeba Mucha - Naprcaná.mp3, ale tento mp3 soubor má v id3 tagu má Název pouze Naprcaná.



A teď k problému: normálně se v Finderu (a také v ls) zobrazuje správně název souboru. Když ale ve finderu zadám pomocí Ctrl F: Mucha nebo Naprcaná, tak se v tom finderu ve výsledcích zobrazí pouze Naprcaná (a sloupec má shodný název Název). Takže když hledám Mucha, jak mám poznat, že to co se mi zobrazí, je to co hledám, když se zobrazuje něco jiného!?



Jde to nějak opravit? Proč sakra "OS X" se snaží být chytřejší, že ukazuje metadata, tam kde to škodí? Jde nějak nastavit, aby se zobrazovalo výsledcích hledání kus pole s zadaným hledaným textem a nebo aby se neměnily sloupce pohledu?





PS: "Lol mentále" neodpovídej, bež do dům dál