zdravim vsechny, mel by nekdo typ na label tiskarnu na stitky? Co se na ni da snadno tisknout po siti z Linuxu, jeste lepe z BSD nebo nejakym jednoduchym zpusobem. Jakoze pushnu cislo pripadne nejakou upravenou sablonu a vyplivne to etiketu? Je nejake best practice reseni pro tisk etiket?



resp tiskne tu nekdo nalepovaci stitky z linuxu nebo bsd po siti? Pokud ano tak jak a na jakou tiskarnu ;-))))