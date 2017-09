Má smysl používat zálohovací pásky?

je to jediné rozumně použitelné řešení.

Rozumné a celkem i laciné řešení.6.25 TB a pro firmu je cena 688Kč.To by mě zajímalo, na co levnějšího by se mělo zálohovat6TB disk vyjde na 5800 a mám jeden, za stejnou cenu mám deset pásek.Samozřejmě, je potřeba započítat cenu mechaniky, ale pokud bych vzal 10 disků 6TB, jsem na 58 000.Při potřebě mít jednu měsíční zálohu po dobu dvou let = 24 pásek + 5-8 pásek na točení, abych měl zálohu každý den, je to prostě i laciné.Mimo to, nechat stát disk dva roky není právě nejlepší nápad, dnešní disky plněné heliem a částečným přepisem stop (aby se na disk vešlo víc stop, tak se část stopy vždy přepíše) ... tyhle nové disky jsou dost citlivé na seřízení. Nejsem si jistý, jestli by se disku chtělo ještě po dvou-třech letech ležení v trezoru makat bez poruchy.Kdežto ty pásky můžu používat klidně šest let.