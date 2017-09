Cau,prave jsem si vsimnul ze mi nejdou stahnout aktualizace na Fedore, tak jsem zacal zkoumat co se deje. A vypada to ze jim budto nekdo zkusil unest DNS servery nebo nekdo pekne podelal konfiguraci dnssecu. Zadnej DS zaznam nesouhlasi.ping mirrors.fedoraproject.orgping: mirrors.fedoraproject.org: Name or service not knownVidim to takhle rozbity jenom ja nebo je to problem na serverech Fedory?